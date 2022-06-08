الكاف يسمح بتواجد 10 آلاف مشجع في مباراة السودان والكونغو – اسعار التذاكر





كشف اتحاد كرة القدم السوداني، عن تلقيه موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، على دخول 10 آلاف مشجع لمباراة منتخبي السودان والكونغو الديمقراطية، المقررة اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية للمجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

من جهته أكد الأمين العام للاتحاد السوداني مجدي شمس الدين، تسلمهم ظهر يوم الثلاثاء موافقة مكتوبة من الكاف، بدخول 10 آلاف متفرج للمباراة مؤكدا أنهم أكملوا كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية لدخول الجماهير.

من ناحية أخرى عقد الثلاثاء الاجتماع التنسيقي للمباراة بأحد فنادق قلب العاصمة الخرطوم، وقد سادته روح ودية، وأدار الاجتماع مراقب المباراة النيجيري.

ومثل الجانب السوداني في الاجتماع، الأمين العام مجدي شمس الدين، طارق عطا صالح نائب الرئيس ورئيس لجنة المسابقات، وأعضاء من الجهاز الإداري لمنتخب السودان، إلى جانب ممثلي المنتخب الكونغولي.

وأكد الأمين العام للاتحاد السوداني، لممثلي المنتخب الكونغولي، أنهم في بلدهم، وأنه إذا ما حدثت بعض الأشياء (مشكلة تدريب المنتخب الكونغولي أمس) فهي ليست متعمدة، وأنه تمت الاستجابة إلى كل مطالب المنتخب الكنغولي.

وقدم ممثلو المنتخب الكونغولي، الشكر للاتحاد السوداني على حسن الاستضافة.

وتم الاطمئنان خلال الاجتماع على كافة الجوانب الإجرائية والفنية حيث سيرتدي السودان الزي الأبيض الكامل والكونغو الأزرق بالشريط الأحمر.

وتم منح المنتخب الكونغولي 500 تذكرة من أصل 2000 تذكرة تمت المصادقة عليها، وكذلك شهد الاجتماع التنسيقي، نقاشا حول كل الجوانب المتعلقة بالبروتوكول الصحي وفق توجيهات الكاف.

وحددت اللجنة المنظمة لمباراة السودان والكونغو الديمقراطية، أسعار تذاكر بواقع 500 جنيه و700 جنيه و1000 جنيه، للمساطب (المدرجات) الشعبية، والمساطب الوسطى والمقصورات الجانبية.

صحيفة المشهد السوداني