محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول





أعلن نادي ليفربول فوز النجم المصرى محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعبى ليفربول في الموسم، استمرارا لمسيرة انجازات اللاعب في قلعة “الريدز” وفي الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-22، والتي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير.

وقال موقع ليفربول الرسمي، إن صلاح فاز بجائزة الجماهير لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021/22، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وتوج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، وجاءت في موسم 2017-2018، ثم موسم 2018-2019، وبعد غياب عامين كرر النجم المصري الإنجاز هذا الموسم.

وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي بعدما تصدر قائمة «الأسيست» بـ13 تمريرة حاسمة وخلفه زميله ألكسندر أرنولد بـ12 تمريرة حاسمة.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في الموسم المنصرم، عن هدفه الرائع في مانشستر سيتي في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، وأقيمت على ملعب “آنفيلد” في أكتوبر الماضي.

صحيفة البيان