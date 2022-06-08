بدء الحوار المباشر .. ولد لبات: لا نتصور حلا سياسيا وهناك لاعبون اساسيون غائبون





قالت الآلية الثلاثية انهم يعملون كمسهلين للحوار المباشر بين الأطراف السودانية وأنهم ليسوا أصحاب المصلحة وانما السودانيون هم أصحاب المصلحة.

وانطلقت في الخرطوم اليوم جلسات الحوار المباشرة.

وأكد مبعوث الاتحاد الافريقي محمد الحسن ولد لبات خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار أنهم لا يتصورون حل سياسي للقضية السودانية إلا بحضور الغائبون وهم من اللاعبين الاساسيين، واضاف “الواقعية والعقل أن فاعلين مهمين اعتذروا عن اجتماع اليوم”.

وشدد ولد لبات أنه لا أحد يستطيع التحكم أو التدخل فيما يقرره السودانيين مهما كانت قوته، وتابع ” فالمسلسل مسلسل سوداني”.

من جهته أبدى رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس أمله في الوصول إلى اتفاق خلال أيام أو أسابيع بشأن الموضوعات الرئيسية، مؤكدا أنهم ينسقون مع الأطراف الدولية والإقليمية لدعم كافة الجهود لإخراج السودان من الازمة الحالية.

في السياق قال ممثل إيقاد اسماعيل اويس ان خيار إدارة الجلسات والمناقشات متروكة للسودانيين.

إلى ذلك أكدت الآلية الثلاثية أن الباب سيظل مفتوحا للأطراف الممانعة لحضور المناقشات والمشاركة في الحوار.

صحيفة الصيحة