الأرصاد في السودان: أمطار غزيرة في 7 ولايات





الفاصل المداري يمرّ شمال عطبرة، شندي، جنوب أبو حمد، شمال الأبيض، الفاشر، نيالا والجنينة.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان هطول أمطار غزيرة في كلٍ من القضارف، سنار، النيل الأبيض، كردفان الكبرى، النيل الأزرق، شرق دارفور، وجنوب دارفور.

وأشارت إلى أنّ ولايات كسلا، الجزيرة، نهر النيل، الخرطوم، شمال دارفور، غرب دارفور، وشمال دارفور، ستشهد أمطارًا خفيفةً.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الأربعاء، إنّه من المتوقّع أنّ تحافظ درجات الحرارة العظمى على قيمها، بينما تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا في معظم أنحاء البلاد.

باج نيوز