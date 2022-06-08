53 مليون تغريدة.. سر اهتمام تويتر بكرة القدم





مع الشغف الكبير لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في المنطقة والعالم وتزايد الحماس تجاه بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر ٢٠٢٢، أجرت منصة “تويتر” بحثاً بالتعاون مع شركة GWI المختصة، لفهم ما يفكر فيه الناس حول كأس العالم.

وشمل الاستطلاع 12 ألف فرداً في 12 دولة من ضمنها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي، ومع تسجيل أكثر من 53 مليون تغريدة حول كرة القدم والبطولة منذ عام وحتى يومنا هذا، تظل كرة القدم إحدى أكثر المواضيع نقاشا على المنصة في المنطقة، ومن المتوقع لهذه المحادثات أن ترتفع بشكل ملحوظ مع اقتراب البطولة.

وخلص الاستطلاع إلى عدة نتائج أبرزها أن أكثر من 261 مليون شخص على “تويتر” يتابع صانع محتوى أو مؤثر رئيسي واحد على الأقل في مجال كرة القدم، الأمر الذي يعكس قيمة محتملة وفرصة للعلامات التجارية التي تتطلع للتفاعل من الجماهير المحبة لكرة القدم.

وكشف الاستطلاع أن الارتباط الثقافي يشكل ما نسبته 23٪ من قرار الشراء لدى الأشخاص، كما أكّد 78٪ ممن شملهم البحث من مشجعي كأس العالم على أنهم يستطيعون العثور على محتوى عبر “تويتر” غير متوفر على أي منصة أخرى، مما يعني أن العلامات التجارية المرتبطة بكرة القدم وكأس العالم ستصل إلى جمهور أكثر تقبلاً.

وبهذه المناسبة، قال أنطوان كايروني رئيس قسم الإيرادات في “تويتر” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تعتبر محادثات كرة القدم هي الأبرز على المنصة حالياً، خاصةً تلك التي تدور حول بطولة كأس العالم فيفا 2022، وحتى شهر مارس من هذا العام، شهدنا ارتفاعاً بنسبة 74٪ في المتوسط الشهري للمحادثات المتعلقة بكرة القدم، مقارنةً بالأشهر الـ 12 السابقة، ولكي تظل العلامات التجارية سبّاقه وتضمن استفادة خططها التسويقية بأفضل شكلٍ من هذه الفرصة الإقليمية وتلعب دوراً محورياً في محادثات كأس العالم FIFA، فإنها بحاجة إلى البدء في التخطيط مبكراً، وأن تكون خططها طموحة ومبتكرة”.

وأضاف كايروني: “تويتر هو المكان الذي تظهر فيه أبرز الأخبار وملخصات المنافسات أولاً، ليس فقط خلال الفعالية ولكن عبر أشهر قبلها حتى انطلاق أول مباراة، وتستمر لأيام وأسابيع بعد انتهاء البطولة، لذا فإن احتمالية جذب اهتمام مشجعي كرة القدم عالية جداً أيضاً، وجدنا ارتباطاً قوياً بين اهتمامات وسلوكيات محبي كرة القدم على تويتر، حيث أن احتمالية تفاعلهم العلامات التجارية والمواضيع الأخرى مثل السياحة والتكنولوجيا القابلة للارتداء والسيارات والأحذية والهواتف الذكية أعلى بنسبة 82/78٪”.

وتشجّع “تويتر” العلامات التجارية على استخدام الحلول التي توفرها مثل “Amplify Sponsorship” الذي يربط العلامات التجارية بالمحتوى المتميز، حيث يعتبر 72٪ من الأشخاص على “تويتر” المقاطع المرتبطة بالرياضة مميزة وجذابة، ولدى العلامات التجارية فرصة عرض فيديو ترويجي Pre-Roll قبل بدء المحتوى المتميز الذي يوفره أكثر من 200 شريك محتوى، كما يمكن للعلامات التجارية التركيز على محادثات أو موضوعاتٍ معينة من خلال ميزة “Takeover Ads” على مدار العام.

واستنتج البحث لوجود فرصة كبيرة للعلامات التجارية في المنطقة للاستفادة من المحادثات الكروية المتزايدة والاهتمام الكبير بالحدث الرياضي الأبرز في عالم كرة القدم والذي سيتابعه ملايين المشجعين، لذا يسعى الخبراء في “تويتر” لتمكين العلامات التجارية من تحقيق الاستفادة القصوى على المنصة خاصة خلال اللحظات الثقافية التي يتحدث عنها الناس، والانضمام إليها والتفاعل معها بالوقت الأنسب وبشكلٍ لحظي.

البيان