أكبر تغيير في نظام تشغيل آيفون.. لن تصدق ما يمكن لهاتفك فعله!





كشفت شركة أبل عن أكبر تحديث لنظام تشغيل آيفون هذا الأسبوع، خلال مؤتمر مطوري أبل العالمي، والذي تضمن أكبر تغيير في مظهر شاشة قفل آيفون منذ العام 2014، وتحسينات على التطبيقات شائعة الاستخدام مثل الرسائل والبريد والخرائط.

سيكون التحديث متاحاً لكل شخص لديه جهاز آيفون تم إصداره في العام 2017 أو ما بعده. إذ سيكون أقدم جهاز مدعوم بالواجهة الجديدة هو آيفون 8.

سيتوفر IOS 16 للأشخاص الذين لديهم حساب مطور أبل الآن. وسيتم إصداره كإصدار تجريبي للجمهور الشهر المقبل، فيما سيتم تعميمه للجميع جنباً إلى جنب مع أجهزة آيفون الجديدة في سبتمبر أو أكتوبر، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وفيما يلي أكبر 10 تغييرات يجب أن تعرفها:

شاشات قفل قابلة للتخصيص

سيتمكن المستخدمون من إضافة أدوات أصغر مع بيانات الوقت الفعلي مثل توقعات الطقس على شاشة القفل، وحتى تغيير خط الساعة لأول مرة. كما ستتمكن بعض التطبيقات من عرض أدوات مخصصة مع معلومات مثل النتائج الرياضية أو مدى قربك من أوبر.

كما قدمت أبل العديد من خلفيات شاشة القفل الجديدة بصور تفاعلية، فيما ستظهر الإشعارات الآن في الجزء السفلي من الشاشة بدلاً من ظهورها في الأعلى.

إلغاء الإرسال والتعديل على الرسائل

سيتضمن الإصدار الجديد من iOS العديد من التحديثات الرئيسية لتطبيق الرسائل، فمع استخدام iMessages مع مستخدم أبل آخر، سيكون لديك 15 دقيقة بعد إرسال رسالة لتعديلها أو إلغاء إرسالها. فيما لن يتلقى المستخدم الآخر إشعاراً، ولكنه سيرى أن الرسالة قد تم تعديلها أو استدعاؤها. كما سيتمكن المستخدمون أيضاً من تمييز النصوص على أنها غير مقروءة.

وبالنسبة للرسائل النصية مع مستخدمي أندرويد، قد يكون مالكو آيفون الذين يرسلون رسائل نصية إلى مستخدمي أندرويد على دراية بكيفية تعامل رسائل SMS مع علامات Tapback من أبل، أو علامة الاستحسان (الإبهام لأعلى)، أو الاستياء (الإبهام لأسفل)، أو الرموز التعبيرية مثل القلوب التي يمكنك إضافتها إلى النص. في الوقت الحالي، سيتم تمكين التعليق بهذه العلامات مباشرة على النص بنفس طريقة iMessage.

جدولة البريد الإلكتروني

يخضع تطبيق البريد الإلكتروني Mail المدمج على أجهزة آيفون أيضاً إلى تحسينات، مثل ميزة البحث الأكثر فاعلية بالإضافة إلى القدرة على جدولة إرسال بريد إلكتروني لفترة ما في المستقبل، مثل صباح الغد في الساعة 9 صباحاً.

مشاركة الصور تلقائياً

سيمكن الذكاء الاصطناعي داخل أجهزة آيفون تلقائياً من فرز الصور، وتعديلها، وترجمتها، ومشاركتها.

وفيما تتمتع أجهزة آيفون s بالقدرة على إنشاء ألبومات صور بناءً على المواقع أو الأشخاص خلال السنوات القليلة الماضية، أضافت أبل إمكانية مشاركة الصور تلقائياً مع ما يصل إلى 6 أشخاص بناءً على أداة التعرف على الأشخاص المتواجدين في الصور، مثل الأطفال أو أفراد الأسرة. وهذا يعني، إمكانية ضبطه بحيث في كل مرة تلتقط فيها صورة لطفلك، يحصل شريكك أيضاً على الصورة.

وتضيف أبل أيضاً ميزات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها ترجمة النص في الصور أو مقاطع الفيديو التي يلتقطها المستخدم. ولكن أروع ميزة لهذه التقنية تسمى Visual Look Up، والتي يمكنها قص مقطع فيديو أو شخص أو موضوع آخر من صورة ووضعها في صور أو تطبيقات أخرى كملصق.

قروض محفظة أبل

لا يزال تطبيق Wallet من أبل، الذي يحتفظ بكلمات المرور وبطاقات الائتمان وغيرها من التصاريح الرقمية، أحد مجالات تركيز أبل. وتريد أبل أن يحل تطبيق Wallet محل كل ما هو موجود حالياً في محفظتك، بما في ذلك النقود والمعرفات.

وقدمت أبل هذا العام، ميزة “الشراء الآن والدفع لاحقاً” تسمى أبل للدفع اللاحق، والتي تسمح للمستخدمين بإجراء عمليات شراء في أي مكان يتم فيه قبول “أبل باي” ثم سداد المبلغ على 4 دفعات على مدار 6 أسابيع. وستعمل أبل Wallet في iOS 16 أيضاً على تسهيل مشاركة مفاتيح السيارة الرقمية أو المنزل من خلال المراسلة.

التحديثات الجديدة وسعت أعمال أبل عبر أجهزة آيفون، إذ بات يمكن للمستخدمين إضافة محطات توقف متعددة على تطبيق خرائط أبل.

وللتوضيح، إذا كنت تقود سيارتك في مكان ما وتخطط لاصطحاب شخص ما في الطريق، فيمكنك إضافة منزله باعتباره المحطة الأولى في الطريق إلى وجهتك. ما يلغي فكرة الإدخال المتكرر للمواقع على حسب الوجهة في كل مرة.

مساعدو آيفون

قريباً ستضيف أبل إمكانية إغلاق المكالمات سواء عبر تطبيق فيس تايم، أو المكالمات الهاتفية من خلال المساعد الصوتي “Siri”.

وقالت أبل أيضاً هذا الأسبوع إنها تدعم تطبيق Matter، وهو معيار مفتوح لأجهزة المنازل الذكية مثل الأقفال والأضواء والستائر. كما أعادت تصميم تطبيق Home لإظهار أشياء بشكل أفضل مثل الكاميرات المتعددة في منزلك وحوله جنباً إلى جنب مما يسهل عرضها.

كما يتيح تطبيق الصحة من أبل الآن للمستخدمين إدخال أدويتهم وعدد المرات التي تناولوها فيها.

وقالت أبل، إنه يمكن للمستخدمين إضافة الأدوية ببساطة عن طريق التقاط صورة للزجاجة. فيما يمكن للتطبيق أيضاً تذكير المستخدمين عندما يحين وقت تناول أدويتهم وتحذيرهم من التفاعلات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مالكو ساعة أبل واتش من مراقبة نومهم ونبضات القلب في تطبيق آيفون health.

فحص الأمان

تتيح ميزة جديدة تسمى التحقق من الأمان للمستخدمين إيقاف تشغيل جميع الخدمات والتطبيقات بسرعة، مثل الموقع، التي تتم مشاركتها مع عائلة المستخدم.

وقالت أبل إن الميزة صُممت بالشراكة مع مجموعات نسائية، وهي مصممة بشكل خاص لتسهيل الحفاظ على الخصوصية أو حماية البيانات الشخصية والسلامة عند الانفصال.

استخدم آيفون الخاص بك ككاميرا ويب

ومع تمتع هواتف آيفون بكاميرا توفر جودة عالية للصور يمكنها التسجيل بدقة 4K أو 8K، قامت الشركة بإتاحة استخدامها في مكالمات زووم بدلاً من الكاميرا ذات الجودة الأقل المثبتة على الكمبيوتر المحمول، عبر ميزة جديدة تسمى Continuity Camera مع تثبيت الكمبيوتر المحمول المناسب.

العربية نت