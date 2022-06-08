أردوغان: لن نقبل بعضوية دول في الناتو تجري مقابلات مع إرهابيين





أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا يمكنها قبول عضوية دول في حلف شمال الأطلسي “ناتو”، يبث تلفزيونها الرسمي مقابلات مع زعماء إرهابيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء، مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: ” طالما تُبث مقابلة الزعماء الإرهابيين على التلفزيون الحكومي السويدي، فإنه لا يمكننا القول لهم تفضلوا ادخلوا إلى الناتو، ونفس الأمر ساري على فنلندا”.

وأضاف أن حلف شمال الأطلسي هو منظمة أمنية وليست منظمة داعمة للإرهاب.

العربية نت