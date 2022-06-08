أخصائية: الامتناع عن تناول هذه الأطعمة يقي من الصداع





نصحت أخصائية طب الأعصاب الدكتورة شاي داتا، بالامتناع عن تناول الجبنة والشوكولاتة؛ للمساعدة في التخلص من الصداع. وقالت الأخصائية الأمريكية، في حديث لموقع Eat This, Not That: إنه للتخلص من الصداع، يجب تناول المزيد من الفواكه والخضراوات الطازجة، والامتناع عن الوجبات السريعة والأطعمة التي خضعت لمعالجة معمقة.

وذهبت إلى أنه بالإضافة إلى الجبنة والشوكولاتة من أجل التخلص من الصداع النصفي، يجب الامتناع عن تناول الزبادي واللبن الرائب والمعجنات الحلوة والمكسرات والزيتون وفول الصويا والحمضيات والموز والأفوكادو والطماطم والبصل والذرة والصلصات والخل. وأضافت وفق “روسيا اليوم” أنه للتخلص من الصداع المتكرر، يجب التحكم بالنوم، ومحاولة تحسين نوعيته باستخدام الروائح والوخز بالإبر ورياضة اليوغا، مؤكدةً أنه من الضروري ممارسة تمارين رياضية معتدلة، والتقليل قدر الإمكان من الحالات العصبية.

مزمز