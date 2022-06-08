شاهد بالفيديو.. (قال لم أتوقع أنني بالسودان) أول يوتيوبر سوداني يزور “جبل مرة” يُصاب بالدهشة مما رأى





أبدى اليوتيوبر السوداني “نزوري ” دهشته مما رأى من مشاهد خلابة ساحرة، كأول يوتبير سوداني يزور “جبل مرة” غرب السودان.

وقال “نزوري” نهائي لم أتوقع في السودان، أن يكون هناك مكان بهذا الجمال، حتى يعتقد الشخص بأنه في جزيرة بالي، أو ماليزيا.



ونقل “نزوري” مشاهد ساحرة من الجبل أظهرت جمال الطبيعة البكر، من خضرة على مد البصر، ومياه مناسبة من أعلى الجبل، وأجواء ربيعية غائمة، وقال “نزوري” أن هذه الرحلة من أجمل الرحلات التي قمت بها في حياتي، داعياً السودانيين لزيارته والتعرف على طبيعة بلادهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)