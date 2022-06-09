“الحج والعمرة السعودية”.. يمكن للمتقدم للحج إضافة 15 مرافقاً.. ولا تأثير للعدد في القرعة الإلكترونية





بينت وزارة الحج والعمرة الحد الأقصى لإضافة المرافقين للحاج في موسم حج هذا العام الذي انطلق التسجيل فيه لحجاج الداخل منذ الجمعة الماضي.

وذكرت الوزارة أن المتقدم الرئيسي يمكنه إضافة 15 مرافقا متقدما، لافتا إلى أن التسجيل في الحج منفردًا أو مع مرافقين، لن يؤثر في نتيجة القرعة الخاصة بالفرد لحج هذا العام.

ونوهت بأنه يمكن للفرد ضمان أداء الحج مع صديق أو قريب له في نفس الشركة والباقة من خلال أن يقوم بإلغاء الطلب لأحد الطرفين في حال قيام الطرفين بالحجز بشكل منفصل، ثم يقوم الطرفان بالتسجيل في طلب واحد من خلال إضافة مرافق لطلب قائم أو طلب جديد يجمع الطرفين.

صحيفة البيان