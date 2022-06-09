فولكر: الآلية مجرد مسهل بين الأطراف السودانية





أقر المبعوث الأفريقي أحمد حسن ودلبات بأن فاعلين سياسيين رفضوا الحضور وقال انظروا الى الجانب الأيسر من الطاولة لا نتصور حلاً سياسياً إلا بمشاركتهم مع أهمية الكيانات المشاركة .

وحمل القيادي بقوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني علي عسكوري قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مسؤولية عدم مشاركتهم في الحوار وقال في تصريحات أمس هذا الحوار مفتوح ومن يرفض هذا قراره وسيحرم نفسه من المشاركة في العملية الوطنية ولكن لاتوجد جهة بامكانها ان تحمل مجموعة من المكونات السياسية للمشاركة في الحوار بالقوة هذا حوار مفتوح ، واي صاحب قضية عليه ان يأتي ويطرحها وأوضح أن خارطة طريق الحوار ستتطرق الى الاربعة قضايا المطروحة التي تشمل آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء و القضايا المتعلقة بالترتيبات الدستورية الانتقالية او برنامج الحكومة او الانتخابات من خلال تكوين لجان لكل قضية لجان مختصة بتكوين المؤسسات الدستورية مجلس السيادة اختيار رئيس الوزراء اختيار الولاة.

من جهته قال رئيس بعثة “يونتيامس فولكر بيرتس في الجلسة الافتتاحية للحوارالذي بدأ أمس بفندق السلام روتانا ” إن الآلية الثلاثية مجرد مسهل بين الأطراف السودانية مشيراً إلى أنهم سيتركون الخيار للأطراف إن كانوا يرغبون في استمرار الثلاثية بإدارة النقاشات أم يختارون جهة أخرى تتولى تيسير الحوار.

وتوقع أن تصل المباحثات لاتفاق حول إجراءات الحوار والمواضيع الرئيسية التي يتم التفاوض حولها لافتاً إلى أنهم ينسقون جهودهم مع أطراف إقليمية ودولية فضلاً عن السودانيين الذين هم أصحاب المصلحة .وحث القوى السياسية التي تغيبت عن بداية الملتقى التحضيري للانخراط في الحوار بغية التوصل إلى حلول للأزمة السودانية ودعا لاتخاذ المزيد من إجراءات بناء الثقة.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة