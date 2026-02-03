اليونسكو تطلق مشروع تحسين فرص العمل للشباب بالسودان من خلال التدريب المهني والحرفي

أطلقت منظمة اليونسكو مشروع تحسين فرص العمل للشباب في السودان عبر التعليم الفني والتدريب المهني بولايتي كسلا والبحر الأحمر، بتمويل إيطالي قدره 3 ملايين يورو.

وأكد وزير التربية والتوجيه بولاية كسلا، عثمان عمر، أهمية تغيير النظرة للتعليم الفني، مشيرًا إلى أن نهضة الأمم تقوم على إعلاء قيمته، كاشفًا عن وجود 16 مدرسة فنية غير مستفاد منها بالولاية، داعيًا إلى دعمها ضمن خطط طموحة للنهوض بالتعليم الفني والتقني.

من جانبه أعلن مدير مكتب اليونسكو بالسودان، أحمد جنيد، بدء تنفيذ المشروع، موضحًا أنه يسهم في إعادة البناء والتعافي الاقتصادي وسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مع توفير فرص جديدة للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز الاستقرار بولاية كسلا من خلال تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة.

وأكد مدير التعليم باليونسكو في السودان، د. أيمن بدري، أن المشروع يدعم أهداف التنمية المستدامة خاصة التعليم الجيد والتوظيف اللائق وريادة الأعمال.

فيما أوضح مدير مشروعات التدريب المهني، وائل مصطفى، أن المشروع يركز على رفع جودة وأهمية التدريب المهني وتوليد فرص عمل للشباب، لا سيما الفتيات والفئات الهشة مثل النازحين والأشخاص ذوي الإعاقة.

سونا