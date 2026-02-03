تخريج دفعة مستنفري ومستنفرات الكرامة (3) بمروي

وسط حضور جماهيري كبير إحتفلت المقاومة الشعبية بمحلية مروي مساء اليوم بتخريج كوكبة مستنفري ومستنفرات الكرامة (3) بمعسكر الشهيد أحمد عماد بقطاع تنقاسي بوحدة مروي .

بحضور قائد ثاني الفرقة (19) مشاة مروي العميد ركن الشيخ عبد الصادق وعدد من قيادات الفرقة وممثل المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ محمد عوض ولجنة أمن المحلية ورئيس لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بالمحلية لواء ركن م. وداعة الخير ورؤساء اللجان المتخصصة وعدد من قيادات العمل التنفيذي والأمني والشعبي.

وحيا قائد ثاني قيادة الفرقة (19) مشاة مروي أدوار المقاومة الشعبية في إسناد الفرقة بالأبطال في الذود عن كل شبر من تراب الوطن .

مشيداً بالمستوي الإعدادي والتدريبي المتقدم للمتخرجين ، مبيناً أن الشمالية لن تؤتي من قبل أحفاد مهيرة بت عبود ورماة الحدق.

وأثني قائد ثاني قيادة الفرقة (19) علي المواقف الوطنية المتجزرة لأبناء الشمالية في إستقبال وإيواء وإكرام النازحين من دارفور

مؤكداً أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمقاومة الشعبية ماضون في دحر التمرد وتحقيق النصر الكامل.

سونا