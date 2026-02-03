وزير التعليم العالي يتفقد كلية الأفق للعلوم والتكنولوجيا بمقرها بالخرطوم

قام بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية إلى كلية الأفق للعلوم والتكنولوجيا بمبانيها الرئيسة جنوب الخرطوم، رافقه كل من الدكتور عبد القادر محمد حسن مدير الإدارة العامة للتعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي والدكتور مرتضى علي عثمان، مدير المكتب التنفيذي الوزاري.

وكان في استقباله بروفيسور أحمد مجذوب أحمد عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب. وخلال الزيارة أكد وزير التعليم العالي أن التعليم غير الحكومي يمثل رافداً أساسياً ومكملاً للتعليم الحكومي، وركيزة مهمة في منظومة التعليم العالي بالبلاد.

وأشاد بروفيسور مضوي بجهود إدارة كلية الأفق، مثمناً إصرارهم على استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، وما تواجهه مؤسسات التعليم العالي بوجه خاص من تحديات، كما أثنى على دور الدولة ومساندتها لجهود العودة الآمنة لمواطني ولاية الخرطوم التي تضررت مؤسساتها التعليمية والخدمية جراء التخريب والدمار الذي طال مؤسسات التعليم العالي ومرافق الدولة الحيوية.

من جانبه استعرض عميد الكلية مجهودات الإدارة العليا قبل وأثناء وبعد فترة الحرب، وذلك عبر فيلم وثائقي تناول مسيرة الكلية والتحديات التي واجهتها، وما آلت إليه أوضاعها في سبيل استمرار الدراسة، كما قدم تقريراً مفصلاً عن سير الأداء الأكاديمي والإداري بالكلية.

وفي ختام الزيارة، قام بروفيسور أحمد مضوي والوفد المرافق له بجولة تفقدية شملت المعامل والقاعات الدراسية، حيث أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به إدارة الكلية والعاملون فيها لتحقيق الاستقرار واستدامة العملية التعليمية.

إعلام التعليم العالي