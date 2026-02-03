حكومة النيل الأبيض تؤكد دعمها للأنشطة الثقافية والاجتماعية خلال مشاركتها في معرض الزهور السادس

جددت حكومة ولاية النيل الأبيض اهتمامها ودعمها المتواصل للأنشطة الثقافية والاجتماعية، مؤكدة حرصها على رعاية الفعاليات التي تعزز الهوية الوطنية وتبرز الموروث الثقافي وتخدم المجتمع، وذلك خلال مشاركة والي الولاية الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى، مساء أمس، في فعاليات اليوم الثاني لمعرض الزهور السادس.

ويُنظم المعرض بواسطة منظمة شرايين الأمل الخيرية برعاية ديوان الضرائب وإشراف وزارة الإنتاج بالولاية، وسط حضور دكتور محمد بابكر بردسول مدير قطاع التنمية الاجتماعية بالولاية، ودكتورة فاطمة بابكر أبو الحسن مدير ديوان الضرائب.

وتفقد الوالي أجنحة المعرض المختلفة، مشيداً بتجربة معرض التراث ودوره في إبراز الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، ومؤكداً دعم حكومة الولاية لكافة البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية، كما أشار إلى أن إقامة المعرض تعكس ما تنعم به الولاية من أمن واستقرار.

من جانبه، أعرب دكتور محمد بابكر بردسول، مدير قطاع التنمية الاجتماعية ورئيس منظمة شرايين الأمل، عن شكره لحكومة الولاية على دعمها المتواصل، ولديوان الضرائب على الرعاية، ولوزارة الإنتاج على الإشراف المباشر.

كما ثمن دور القوات المسلحة والأجهزة النظامية في بسط الأمن والاستقرار، مما أسهم في قيام مثل هذه الفعاليات.

وأكد أن المنظمة ماضية في تنفيذ برامجها ومشروعاتها البيئية والتنموية، تعزيزاً للشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع في خدمة الإنسان وحماية البيئة.

سونا