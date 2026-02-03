البرهان يؤكد دعمه لخطط تأمين ولاية الخرطوم باستحداث آليات جديدة ومبتكرة للتأمين

أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان دعم الدولة وإسنادها لخطط ولاية الخرطوم الأمنية مشدداً على أهمية تعزيز قدرات الأجهزة النظامية العاملة في تأمين العاصمة وذلك عبر توفير أحدث التقنيات الحديثة في مجال الرقابة الإلكترونية وبناء القدرات الفنية والتدريبية للقوات المشاركة في حفظ الأمن.

جاء ذلك لدى اجتماعه اليوم مع لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم بحضور والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وأعضاء اللجنة حيث ناقش الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية والتحديات الراهنة والجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة.

وأكد رئيس مجلس السيادة أن دعمه لخطط تأمين لولاية الخرطوم تأتي في إطار جهود الدولة لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة لعودة المواطنين إلى الولاية ومزاولة حياتهم الطبيعية.

وشدد البرهان إلى أهمية التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة النظامية والتنفيذية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني والاستجابة السريعة لمختلف المهددات.

ووجه الفريق أول البرهان لجنة أمن ولاية الخرطوم باستحداث آليات جديدة ومبتكرة لتأمين العاصمة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم الذي يشهد كثافة في الحركة التجارية والاجتماعية مؤكداً ضرورة تعزيز الحالة الأمنية خلال هذه الفترة وتأمين الأسواق ومواقع التجمعات والخدمات الحيوية بما يحقق السلامة العامة للمواطنين.

كما شدد رئيس مجلس السيادة على المضي قدماً في إنفاذ القرارات الخاصة بمنع تحرك العربات غير المقننة والتي لا تحمل لوحات إلى جانب إنهاء المظاهر العسكرية من داخل العاصمة اضافة لمواصلة الجهود الجارية لإزالة العشوائيات ومنع أي ارتدادات مع الاستمرار في تنفيذ حملات تنظيم الوجود الأجنبي غير المقنن وفق القوانين واللوائح المنظمة.

من جانبه أكد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة التزام حكومة الولاية الكامل بتنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف للجهود الأمنية من أجل تعزيز الاستقرار ومحاربة التفلتات الأمنية والظواهر السالبة. وأوضح أن لجنة أمن الولاية تنعقد بصورة دورية لمتابعة الأوضاع الميدانية والاطلاع على تقارير الجهات المختصة ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجة التحديات الأمنية وتعزيز أمن وسلامة المواطنين.

