نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار يخاطب مهرجان الأمل للتنمية والإعمار ببورتسودان

​​دعا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير، إلى ضرورة استشراف المستقبل وبناء السودان وإعادة إعماره وفق عقلية جديدة.

​وأوضح سيادته، لدى مخاطبته مهرجان الأمل للتنمية والإعمار الذي نظمته ولاية البحر الأحمر بصالة أمل ببورتسودان، أن عملية الإعمار لا تقتصر على الجوانب المادية والبنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل إعمار روح الإنسان السوداني.

​وشدد عقار على أهمية توحيد الأفكار والجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الاستثمار والأنشطة الاقتصادية، وصولاً إلى تعمير البلاد بأيدٍ وعقول سودانية خالصة.

​وأشار سيادته إلى ضرورة تفعيل القوانين لضمان الضبط والتطوير، ومحاربة الفساد. مؤكداً أن الدولة تمضي بخطى ثابتة، مشيراً إلى أن الحرب في نهاياتها، مما يتطلب تحصين البلاد ضد أي صراعات مستقبلية عبر تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

​وأثنى نائب رئيس مجلس السيادة على مهرجان الأمل بوصفه فعالية تنموية واقتصادية ومجتمعية رائدة، تهدف إلى مد جسور التعاون بين القطاع الخاص، والجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع الشباب، لتعزيز جهود التنمية وإعادة الإعمار.

سونا