والي البحر الأحمر يؤكد أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني

أكد والي ولاية البحر الأحمر الفريق مصطفى محمد نور أهمية قطاع السياحة ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفق النقد الأجنبي، وذلك خلال افتتاحه لمعرض الأمل للتنمية والإعمار مساء امس بصالة الأمل بمدينة بورتسودان، برعاية المجلس الأعلى للبيئة والسياحة، وتشريف نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار.

وأشار الوالي إلى أن العديد من الدول تعتمد على السياحة كمورد أساسي للعملات الأجنبية، موضحا أن ولاية البحر الأحمر درجت على تنظيم المهرجانات منذ أكثر من عقد من الزمان، مشيدا بمبادرة الشباب القائمين على تنظيم المهرجان، مؤكدا دعم حكومة الولاية لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار.

وأضاف أن مشاركة نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار تعد دعما كبيرا للمهرجان، وتعكس اهتمام الدولة بمشروعات التنمية والإعمار وتشجيع المبادرات الشبابية.

من جانبها، رحبت الأستاذة سامية أوشيك، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والسياحة، بالحضور، مؤكدة أن مبادرة إقامة المعرض تعد خطوة جريئة تفتح المجال لإقامة ملتقيات تجمع بيوت الأعمال والبنوك والخبراء وأصحاب الابتكارات، بما يسهم في تبني الأفكار الخلاقة وتحويلها إلى مشروعات عملية تخدم التنمية.

وأوضحت الأستاذة رؤى صلاح الدين، مدير المهرجان، أن المهرجان يعد ملتقى يجمع بين القطاع الخاص والشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الصغيرة والجهات الحكومية، بهدف إحداث نقلة نوعية في السوق من خلال جمع كل الجهات ذات الصلة في منصة واحدة.

وأضافت أن فعاليات المهرجان تستمر لمدة ستة أيام، تناقش خلالها عدد من أوراق العمل، من بينها ورقة لوزارة الزراعة والري حول واقع الزراعة في السودان والأمن الغذائي، وورقة عمل حول تسويق المنتجات السودانية عبر المنصات الإلكترونية، وأخرى عن قطاع النقل بمختلف مجالاته.

كما يتضمن المهرجان يوما خاصا تحت شعار (أنا السودان)، يشتمل على عروض فلكلورية تجسد التراث السوداني في صالة الأمل، لتعكس رسالة الوحدة الوطنية تحت شعار «كلنا واحد».

سونا