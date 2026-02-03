جامعة النيلين ترفّع مركز المعلومات إلى عمادة للتحول الرقمي

أصدر مدير جامعة النيلين، بروفيسور الهادي آدم محمد إبراهيم، القرار رقم (17) لسنة 2026م، القاضي بترفيع مركز تقانة المعلومات والاتصالات إلى عمادة للتحول الرقمي، واعتماد دكتور محمد حسن أحمد عميدًا للعمادة.

ويأتي القرار في إطار سعي إدارة الجامعة لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وتعزيز التحول المؤسسي نحو البيئة الرقمية.

وقال بروفيسور الهادي آدم إن هذه الخطوة تؤكد التزام الجامعة برؤيتها الاستراتيجية في بناء جامعة حديثة وذكية، مواكِبة لمتطلبات العصر الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المستفيدين من خدمات الجامعة.

من جانبه أوضح دكتور محمد حسن أحمد أن إنشاء عمادة التحول الرقمي سيسهم في تحقيق عدد من الأهداف، من بينها قيادة التحول الرقمي الشامل في الأنظمة الأكاديمية والإدارية، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز أمن المعلومات، إضافة إلى الإشراف على المنصات الرقمية بالجامعة.

ويذكر أن جامعة النيلين تعد أول جامعة سودانية تنشئ عمادة للتحول الرقمي، وذلك عقب النجاحات التقنية التي حققتها خلال فترة الحرب وتوقف الدراسة الحضورية بمقار الجامعة، حيث تم اعتماد الدراسة الإلكترونية التي وفرتها الجامعة للطلاب، إلى جانب إطلاق برنامج استخراج شهادات الخريجين إلكترونيا، وتفعيل أنظمة تسجيل وقبول الطلاب ومراجعة بياناتهم.

سونا