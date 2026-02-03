مدير عام الصناعة والتجارة بالخرطوم يؤكد تعافي الصناعة بالولاية

أكد مدير عام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم تعافي الصناعة بالولاية وذلك بعودة عدد مقدر من المصانع بالمناطق الصناعية المختلفة للإنتاج ودخول خدمة المياه والكهرباء بصورة كبيرة لهذه المناطق جاء ذلك لدى زيارته اليوم لمصانع شركة كوفتي للشاي وزيت الطعام.

وأضاف بأن الغالبية العظمى من الشركات والمجموعات الكبرى في مجال الصناعة قد باشرت الانتاج من ولاية الخرطوم الأمر الذي ظهر جلياً في منتجاتها بالأسواق داعياً من تبقى من المجموعات للعودة بعد أن استقرت الأوضاع في الخرطوم وعادت الحياة لطبيعتها مضيفاً بأن جهود اللجنة العليا لإعادة الإعمار اثمرت عن هذا الإستقرار الذي ادى لعودة الانتاج .

وأبان أنهم يتابعون هذا التقدم المتعاظم في زياراتهم منذ عدة أشهر كاشفاً عن إعداد الوزارة لملتقى لقضايا الصناعة بالخرطوم في الأيام القادمة بتوجيه وإشراف والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وبمشاركة الجهات الحكومية ذات الشأن واتحاد اصحاب العمل والغرف الصناعية.

واطلع مدير عام الصناعة والتجارة خلال الزيارة على خطوط الانتاج بمصنع الشاي وجهود الصيانة بمصنع زيوت الطعام والذي اقترب من الدخول للإنتاج بشركة كوفتي التجارية مشيداً بالجهد الكبير الذي بذلته إدارة الشركة من أجل إعادة تشغيل المصنعين.

