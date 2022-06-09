الغاء قرار حل الاتحاد الرياضي السوداني لألعاب القوى





أصدرت المحكمة العليا قراراً بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السابق، القاضي بحل الاتحاد الرياضي السوداني لألعاب القوى ، وما ترتب عليه من آثار ومراكز قانونية .

وكان وزير الشباب والرياضة السابق الدكتور يوسف آدم الذي قد أصدر قرارا وزاريا في أغسطس من العام الماضي بحل الاتحاد الرياضي السوداني لألعاب القوى ، بناء على توصية من المفوضية الرياضية لهيئات الشباب والرياضة.

ورحب الأستاذ المعز عباس ، رئيس اتحاد ألعاب القوى في تصريح لسونا بالقرار ، وقال إنهم تسلموا قرار المحكمة اليوم ، وأن باب القضاء مفتوح للجميع ، مبينا ان الاتحاد سيمضي في مسيرته للدفع بألعاب القوى وإعادة السيرة الزاهية للمنشط الحيوي.

صحيفة المشهدر السياسي