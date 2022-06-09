مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب





قرر ثلاث أصدقاء البدء في مشروعهم الخاص داخل إحدى المدن الإسبانية ليحققوا بعدها نجاحا وشهرة واسعتين من خلال مطعمهم الخاص، خاصة بعد تصدرهم صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قراراتهم الجريئة والمثيرة للجدل فيما يخص التعامل مع رواد المطعم.

وبحسب ما ورد في صحيفة “كوريرا ديلا سيرا” الإيطالية، يجد الزبون في صفحات قائمة الطعام الذي يقدمه مطعم “لا جريلياريا” أو “La Grillaera” بالإسبانية، وتحديدًا في الصفحة الثانية، يجد الزبائن كل تفاصيل عقود العمل الخاصة بموظفيه، أو بالأحرى عمال فرعي المطعم، الأول في مدينة مالاجا، والثاني في بلدية الجزيرة الخضراء Algeciras، السلسلة الصغيرة المتخصصة في تقديم الهمبرجر.

ويعمل في فرع مالاجا 7 طباخين، 8 نوادل، غاسل صحون و3 موظفين للحسابات والأعمال الإدارية (مسؤول عن أعمال الصيانة ومدير للفرع ومسؤول عن التسويق) ويحصل النادل في “La Grillaera” على مرتب قدره 1648 يورو إجمالًا مقابل 40 ساعة في الأسبوع، وهو ما يعادل 1430 يورو بعد خصم الضرائب، المعلومة التي عادة ما يتم الاحتفاظ بها في سرية تامة.

ولكن في حالة “لا جريليانا” هذه المعلومة مدونة بالفعل في قائمة طعام المطعم، حيث يمكن لأي شخص قراءتها.

جاءت الفكرة من أصحاب المطعم، وهم 3 إسبان، جوستو ودانيل كاستانو وسيرجيو دياز، الذين يعرفون بعضهم البعض منذ أن كانوا في الرابعة من عمرهم، ونجحوا في بناء مشروعهم من الصفر حتى وصوله إلى فرعين في جنوب إسبانيا.

وتم إثراء قائمة الطعام التقليدية بسلسلة كاملة من المعلومات حول عالم العمل، مثل عدد موظفي المطعم لتغطية جميع النوبات دون الحاجة إلى العمل الإضافي، عدد أيام الراحة الممنوحة للموظفين، راتب جميع موظفيه وغيرها الكثير من المعلومات والتفاصيل، المبادرة التي جعلت مطعم البرجر مشهورا في جميع أنحاء إسبانيا

وعن سبب نشر أصحاب المطعم الإسباني لتفاصيل رواتب وظروف عمل موظفيه، مدون في الصفحة الثانية من قائمة الطعام: “من خلال الاستمتاع بـ La Grillaera، فأنت تساهم في خلق وظيفة أكثر عدلًا والقضاء على بلاء اجتماعي”.

ويبدو أن La Grillaera لا يتميز فقط بقائمة طعامه الفريدة من نوعها، حيث لا يقدم النوادل المشروبات والطعام فقط، بل يغنون ويرقصون ويسلون العملاء.

صدى البلد