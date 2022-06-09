صدمة قوية لريال مدريد قبل بداية الموسم الجديد





كشفت تقارير إسبانية، أن ريال مدريد يواجه أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، ستمنعه من التعاقد مع أي لاعب غير أوروبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بسبب لوائح الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يتمكن من التعاقد مع لاعبين غير أوروبيين بسبب حالة جواز السفر، مشيرة إلى أنها مشكلة ليس لها حل فوري.

وأكدت الصحيفة أن لوائح الدوري الإسباني، تسمح لثلاثة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي بدخول المباريات، مؤكدة أن ريال مدريد سيخصص هذه المقاعد للثلاثي إيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريغو غوس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الوضع الحالي يعقد من ضم أي لاعب غير أوروبي لصفوف ريال مدريد، مشيرة إلى أن الميرنغي ليس أمامه حالياً سوى البحث عن لاعبين لديهم جواز سفر أوروبي.

ويرغب مسؤولو نادي ريال مدريد في تدعيم صفوف الملكي بصفقات قوية، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على حصد البطولات خلال الموسم المقبل، بعدما تمكن الميرنغي خلال الموسم المنقضي من التتويج ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

صحيفة البيان