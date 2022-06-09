برهان يكشف استراتيجية الفوز على الكونغو.. وكوبر يتمسك بالأمل





أعرب برهان تية المدير الفني لمنتخب السودان عن رضاه بالاستراتيجية التي فازوا بها 2-1 على منتخب الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية للمجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال تية في مؤتمر صحفي بعد المباراة بأن طموحهم هو التأهل لنهائيات كوت ديفوار.

وقال مدرب السودان “أبارك لجميع السودانيين هذا الفوز، لقد كان الشعب بحاجة لفرحة”.

وأشاد بإصرار لاعبيه وعزيمتهم على الفوز، ووصف أداءهم بالرجولي.

وقال إن صعوبة الظروف في مباراة موريتانيا الماضية أدت للخسارة (3-0)، مشيرا إلى أن إجهاد لاعبي المريخ والهلال في الدوري بـ 14 مباراة في غضون 32 يوما كان من أسباب هذه الهزيمة.

وأضاف “فترة التجمع كانت قصيرة ولم تساعدنا لتجهيز الفريق بدنيا”.

وأوضح تية أنهم نفذوا تدريبات الاستشفاء بعد لقاء موريتانيا ولم يتمرنوا سوى ساعة واحدة في كل حصة تدريبية لمدة 4 أيام، مما انعكس على الأداء أمام الكونغو الديمقراطية.

وأكد مدرب صقور الجديان أن طريقته أمام الكونغو لم تكن 4-3-3 صريحة.

وبيّن “ثبتنا ظهيري الكونغو في موقعه ومنعناه من التقدم عن طريق ياسر مزمل (الظهير الأيمن)، وبمعاونة وليد الشعلة من الجانب الهجومي الأيسر، فقمنا بالموزانة بتلك الطريقة، ما بين الهجوم والدفاع”.

وأكد برهان أن “مواجهة منتخب بحجم الكونغو الديمقراطية كان يحتاج لاعبين لديهم الخبرة، وقد أدى وليد الشعلة هذا الدور بشكل جيد جدا”.

وشرح “احتجنا ضياء محجوب مكان عماد الصيني المصاب، ورمضان عجب جاء للمعسكر واعتذر بسبب الإصابة. الظهير الأيمن عوض زايد قدم مباراة كبيرة”.

وفي رده على سؤال كووورة حول طموحات السودان بالمجموعة، والغرض من تبديلاته خلال المباراة رد برهان تية “آمل أن نتأهل للنهائيات في ساحل العاج وقد وضعنا استراتيجية فنية لتحقيق هذا الهدف”.

أما في شأن التبديلات قال “لقد شعرنا أن منتخب الكونغو الديمقراطية بدأ يتفوق في وسط الملعب، ورأينا أن عبد الرؤوف قدم ما عليه، وقد شارك أمام موريتانيا واليوم رغم مرضه، فأخرجناه، لإنعاش الوسط”.

وأضاف “لقد غيرنا الاستراتيجية ولعبنا بمحورين فاستعدنا التوازن”.

ومن جانبه رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية الحديث عن تقديم استقالته بعد خسارته الثانية في التصفيات، والثالثة على التوالي بعد لقاء إياب الدور الفاصل المؤهل للمونديال ضد المغرب.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية استهل التصفيات بالخسارة على ملعبه من الجابون 0-1.

وأكد كوبر أن منتخب الكونغو الديمقراطية قدم أداء جيدا في كل المباريات التي خسرها.

وفي رده على سؤال كووورة حول تضاؤل حظوظ الكونغو في التأهل للنهائيات قال كوبر “لم نفقد الأمل، وهناك العديد من المباريات التي لم تلعب بعد. ما زلنا في المنافسة”.

موقع كووورة