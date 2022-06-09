ديلي ميل: ريال مدريد وتشيلسي يفكران في التعاقد مع رحيم سترلينغ





قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، إن ريال مدريد وتشيلسي يفكران في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي في السوق الصيفي.

ومن المتوقع أن يتقلص دور سترلينغ مع مانشستر سيتي بعد تعاقد الفريق مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند، وجوليان ألفاريز من ريفر بليت.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“، فإن العديد من الأندية تشعر أن سترلينغ منفتح على مغادرة مانشستر سيتي؛ لأنه يريد لعب عدد دقائق أكثر.

وأضافت أن تشيلسي أحد الفرق التي تحرص على التعاقد مع سترلينغ، إلى جانب اهتمام أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد بالتعاقد مع لاعب ليفربول السابق، حيث قد يفضل مانشستر سيتي بيع لاعبه لناد غير منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ سيكون وجهة محتملة لسترلينغ إذا فشلت صفقة تعاقد النادي البافاري مع المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول.

وينتهي عقد سترلينغ مع مانشستر سيتي في يونيو 2023؛ ما يعني أن فريق المدرب بيب غوارديولا قد يفضل بيعه هذا الصيف لتجنب خسارته مجانا بعد عام واحد، لكن النادي الإنجليزي قد يطلب ما يصل إلى 50-60 مليون جنيه إسترليني لبيع الدولي الإنجليزي.

المصري اليوم