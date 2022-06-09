دراسة: دار المايقوما تستقبل (5- 8) من الأطفال فاقدي السند يومياً





كشفت دراسة علمية، عن استقبال دار فاقدي السند والأبوين (المايقوما) يومياً معدل (5- 8) أطفال أنجبوا خارج الأطر الشرعية.

وقال المدير التنفيذى لمنظمة فضيلة البيت السوداني الخيرية د. الطاهر محمد في مؤتمر صحفي بقاعة رئاسة محلية أم درمان الكبرى لدى تدشين مشروع الزواج الجماعي الأول الذي استهدف (1000) زيجة جماعية اليوم، قال إن المنظمة أجرت دراسة بالتعاون مع باحثين اجتماعيين ووزارة التنمية الإجتماعية خلصت خلالها إلى أن دار المايقوما يستقبل يوميا بين (5- 8) أطفال فاقدي السند، منبهاً إلى أن السبب الكبير لهؤلاء الأطفال يأتي لعزوف الشباب عن الزواج نسبة لارتفاع تكاليفه والوضع الاقتصادي الراهن– مما استدعى المنظمة بالتعاون والتنسيق مع خيرين ورجال أعمال ومؤسسسات حكومية وغيرها لإقامة مشروع الزواج الجماعي لعفة الشباب وصونه.

من جانبها، أكدت مديرة المنظمة فاطمة عبد الرحيم الله جابو خلال المؤتمر، إكمال المنظمة تسجيل (700) من أصل (1000) زيجة المحددة لإقامة الزواج الجماعي، وكشفت عن فرصة (300) زيجة تنتظر إكمال تسجيل الشباب الراغبين بالزواج الجماعي، ونوّهت إلى أن المنظمة خصصت حوالي (50) فرصة زواج لشريحة المعاقين، و(50) للصم، و(50) أخرى لفاقدي البصر، فيما كشفت عن وجود (150) فرصة لجميع الشباب الراغبين للزواج.

صحيفة الصيحة