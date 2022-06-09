أكثر من نصف مليون يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية السبت





أكملت وزارة التربية والتعليم الاتحادية، استعداداتها لانطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021- 2022م السبت المقبل، ويجلس للامتحانات (536.614) طالبا وطالبة موزعين على (4252) مركزا،ً منها (18) مركزاً بخارج البلاد، فيما فرغت من ترحيل طرود الامتحانات لكل المراكز.

وأكد الوزير المكلف محمود الحوري، وصول الامتحانات إلى وجهتها بالمراكز داخل وخارج السودان. وأشاد بقيادة الدولة وبالقوات المسلحة لقيامها بنقل وترحيل الامتحانات عبر الطائرات والنقل البري لجميع الولايات، كما ثمن جهود قوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى في عملية استلام وتأمين الامتحانات، مطمئنا الطلاب الممتحنين وأولياء أمورهم بعزمهم على أن تسير الامتحانات بصورة مثلى وفق ما هو مخطط لها، منوهاً إلى أن الوزارة تولي الامتحانات أهمية قصوى حفاظاً على مستقبل أبنائها الطلاب.

من جانبه، كشف مدير إدارة الامتحانات بالإدارة العامة للتقويم والقياس والامتحانات عماد أحمد عبد القادر، أن عدد الطلاب الجالسين للامتحانات من المساق الأكاديمي بلغوا (514.346) طالباً طالبة من جملة العدد الكلي، والصناعي (6315) طالباً وطالبة، والتجاري (3195) طالباً وطالبة، والنسوي (509)، والزراعي (176)، والأهلي (3851)، والقراءات (101)، بينما بلغ طلاب المسار الحرفي (8100) طالب، وأضاف أن هناك مركزين للطوارئ بولاية الخرطوم ومركزا للأجانب (مصريين).

صحيفة الصيحة