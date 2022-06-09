مقتل شرطي إثر اصطدام مركبة نظامية مع قطار بالخرطوم





لقي شرطي مصرعه وأصيب (4) آخرون، إثر اصطدام عربة تتبع للشرطة مع قطار بمنطقة شروني خلال تغطيتها تظاهرات اندلعت بشارع القصر اليوم.

وأعلنت الشرطة في بيان اليوم تلقته (الصيحة)، وفاة أحد منسوبيها إثر اصطدام عربة تتبع للشرطة مع قطار، وقالت إن أحد القطارات الذي كان متوقفاً تحرّك فجأة مما نتج عنه اصطدامه بعربة الشرطة وتسبب في انقلابها والتي كان على متنها طاقم بتقاطع السكة حديد مع شارع القصر، وترحمت الشرطة على الفرد الذي لقي حتفه نتيجة الحادثة وتمنت عاجل الشفاء للمصابين.

صحيفة الصيحة