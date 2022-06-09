شاهد بالفيديو.. شاعر يغازل الإعلامية الحسناء “ريان الظاهر” بأبيات شعر في لقاء جمعهما مصادفة داخل مطعم بأمدرمان





غازل الشاعر الشاب “ماجد أحمد قاسم” الإعلامية الحسناء “ريان الظاهر” بأبيات شعر في لقاء جمعهما مصادفة داخل مطعم بأمدرمان.

وألقى الشاعر “ماجد قاسم” أبيات غزل جاء فيها:

الرايدها من قلبي وبقيت مجنونا

ربي أداها عفة ومنو جايه مصونة

خلاف الرقة والأدب الربت بريونا

يوم تزعل بتبكي عيوني قبل عيونا



وقالت الإعلامية ريان الظاهر، أن الشاعر ماجد كانت قد استضافته ببرنامج (مساء جديد) بقناة النيل الأزرق، والتقته مصادفة بقرية المشويات بامدرمان، أثناء تسجيل مادة لصباح العربية.

الخرطوم: (كوش نيوز)