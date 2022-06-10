شاهد بالفيديو.. الفنانة “ندى القلعة” تصطحب متابعيها في جولة داخل أروقة مكتبها الفخم بالخرطوم





عبر بث مباشر اصطحبت الفنانة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” متابعيها على فيسبوك، في جولة تعريفية داخل أروقة مكتبها الفخم بالخرطوم.

وأظهرت الجولة مدى اهتمامها القلعة بديكورات مكتبها والذي يغلب على لوحاته الطابع الإفريقي، نتيجة شغفها وحبها لإفريقيا وفق قولها.

وأظهرت الجولة معرض صور إرشيفية للفنانة ندى القلعة مع رؤساء وفنانين ومشاهير، كان أبرزهم الرئيس سلفاكير، وأرملة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، هند، والرئيس السابق للإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جوزيف بلاتر، وآخرين.



ويضم مكتبها السكرتارية وصالة اجتماعات، ومكتب الحسابات، ومكتب ارتباط، وصالة استقبال، واستراحة زوار، بالإضافة إلى مكتبها الخاص.

الخرطوم: (كوش نيوز)