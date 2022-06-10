شاهد بالفيديو.. بعد تلقيها “بوكيه” من شاب سوداني..  الفنانة الإماراتية بلقيس تعبر عن حبها للسودان واهله وتتمنى زيارته مرة أخرى





عبرت الفنانة اليمنية الحاصلة على الجنسية الإماراتية بلقيس فتحي عن سعادتها الكبيرة عقب تلقيها هدية من شاب سوداني عبارة عن “بوكيه” ورد فاخر.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد جاء ذلك خلال مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

المطربة الشهيرة عبرت عن حبها للسودان واهله وتمنت زيارة السودان مرة أخرى لإقامة حفلات جماهيرية, الجدير بالذكر أن الفنانة بلقيس كانت قد زارت السودان قبل أشهر قليلة للمشاركة في عرض أزياء بالعاصمة الخرطوم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين