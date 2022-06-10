«الفشار».. فوائد صحية من بينها التحكم في الوزن والحد من الإصابة بمرض السكر





يرتبط بين المواطنين حول العالم بـ«الثقافة السينمائية»، باعتباره الضيف الأهم بدور العرض، حيث يعد الفشار وجبة خفيفة، يمكن أن توفر الكثير من الفوائد الصحية المذهلة، عبر العناصر الغذائية التى يحتوي عليها، بالإضافة إلى عدد السعرات المنخفضة.

بعض الفوائد الصحية لتناول الفشار

للفشار عدة فوائد منها: احتوائه على نسب عالية من الألياف، والأحماض الفينولية وهي نوع من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الاخري، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل السكر، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط، وفقا لموقع «webmd» الطبي.

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الحد من الإصابة بمرض السكر

يحتوي الفشار على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم «GI»، اذ يساعد الفشار في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بسهولة أكبر، وتجنب التقلبات المرتبطة بالأطعمة في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الأول والثاني، على تحسين مستويات الجلوكوز والدهون لديهم.

الحد من الإصابة بأمراض القلب

تناول الفشار، يساعد على تناول كميات كبيرة من الألياف، نتيجة لاحتوائه على نسب عالية من الألياف، ويساعد تناول الألياف على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، وكذلك أمراض القلب التاجية، كما يعد الفشار وجبة خفيفة ومثالي جدا، في حالة كان الشخص يحتاج إلى تناول الألياف يوميا.

تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم

تناول الفشار بدون إضافة الملح أو الزبدة إليه، يمكن أن يساهم في التقليل من خطر ارتفاع ضغط الدم، والإصابة به.

التحكم في الوزن

يساهم الفشار في مساعدة الشخص على تجنب الزيادة في الوزن، وهذا نتيجة لنسبة الألياف المرتفعة، وعدد السعرات الحرارية المنخفضة، حيث يمكن لهذه الخصائص أن تشعر الأشخاص الجائعين بالشبع بعد تناولهم الفشار، حيث تحتوي وجبة مكونة من 3 أكواب من الفشا، على ما يلي:

– 93 من السعرات الحرارية.

– 3 جرام من البروتين.

– 18.6 جرام من الكربوهيدرات.

– 3.6 جرام من الألياف.

– 0.2 جرام من سكر.

– 1.1 جرام من الدهون.

يذكر أنه يمكن تقليل الفوائد الصحية الخاصة بالفشار أو إبطالها، في حالة إضافة الكثير من الزبدة والملح، كما يمكن أن يتسبب الملح والزبدة في ارتفاع الدهون المشبعة في الفشار، أحيانًا بنحو ما بين 20 و57 جرامًا.

المصري لايت