تعرّف إلى أقوى 10 عملات عالمياً بقيادة 4 عربية في 2022





إذا كنت تعتقد أنّ الجنيه الإسترليني أو الدولار الأميركي هو أقوى عملة في العالم، فعليك إعادة النظر. إذ لا يزال الدينار الكويتي يتصدر قائمة أقوى 10 عملات في العالم حتى يونيو/حزيران 2022، يليه الدينار البحريني والريال العماني والدينار الأردني، لتشكل هذه العملات العربية الأربع صدارة المجموعة، بينما يقبع الدولار الأميركي في ذيل هذه اللائحة.

القائمة أعدها موقع “ويلثي غوريلا” استناداً إلى بيانات جمعها من مصادر مختلفة، مثل FXSSI وCurrency Kart وHighest Currency. إليك التفاصيل:

1 – الدينار الكويتي (3.29 دولارات)

إنها العملة الأعلى قيمة مقابل الدولار الأميركي، مستفيدة من ثروة الكويت النفطية وحضورها في السوق العالمي. طُرِح أول مرة عام 1961 بعد حصول الدولة على استقلالها عن المملكة المتحدة، ومنذ ذلك الحين، أصبح الدينار الكويتي ولا يزال العملة الأعلى قيمة في العالم. وعلى مر السنين، جرى ربط الدينار بعدد من العملات المختلفة، ومن ذلك ربطه بالدولار الأميركي بين عامي 2003 و2007.

2 – الدينار البحريني (2.65 دولار)

هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، وقد طُرح أول مرة عام 1965، ويأتي في المرتبة الثانية مدعوماً بالمنتجات والصادرات النفطية. وعلى غرار الدينار الأردني، يُستخدم الدينار البحريني في البحرين فقط، وهو مرتبط بالدولار الأميركي.

3 – الريال العماني (2.6 دولار)

هو العملة الرسمية لسلطنة عُمان، وقد طُرح للمرة الأولى عام 1973 وشهد ارتفاعاً كبيراً في القيمة بسبب نجاح إمدادات النفط وربطها بالدولار الأميركي، علماً أنّ القوة الشرائية لهذه العملة عالية جداً، بحيث يتعين على الحكومة تقديم أوراق نقدية من فئة رُبع ونصف ريال. ومنذ عام 2019، يعادل الريال 2.6 دولار.

4 – الدينار الأردني (1.41 دولار)

هو العملة الرسمية للمملكة الأردنية، وطُرح عام 1949، ليحل محل الجنيه الفلسطيني الذي كان قد صدر عام 1927، وهو مربوط بالدولار الأميركي منذ 20 عاماً، وقد ساعد ذلك في أن يصبح واحدة من أقوى العملات في العالم. لكن رغم مكانته هذه، لا يزال الدينار يُستخدم في الأردن حصراً.

5 – الجنيه الإسترليني (1.26 دولار)

هو العملة الرسمية للمملكة المتحدة، وغالباً ما يُنظر إليه على أنه أقوى عملة في العالم مع أن هذا ينافي الواقع، لأن قيمته تقل عن قيم 4 عملات عربية. وقد كان لقرار لندن الخروج من الاتحاد الأوروبي تأثير سلبي على قيمة الجنيه الذي يُعد من أكثر العملات استخداماً، فضلاً عن كونه أقدم عملة مستقلة في العالم، حيث استُخدم أول مرة في المملكة المتحدة عام 1489.

6 – جنيه جبل طارق (1.23 دولار)

هو العملة الرسمية لـجبل طارق. وإضافة إلى استخدامه مستقلاً، يمكن أيضاً استبداله بالجنيه الإسترليني بالقيمة الاسمية، ومن الناحية الشكلية، يبدو مشابهاً له كثيراً. وتطبع حكومة جبل طارق جميع أوراقه النقدية وعملاته المعدنية. وأكثر أسعار الصرف شيوعاً في جبل طارق هو سعر الجنيه مقابل اليورو.

7 – دولار جزر كايمان (1.2 دولار)

جزر كايمان هي إقليم بريطاني يقع في منطقة البحر الكاريبي ومعروفة بكونها واحدة من أفضل الملاذات الضريبية في العالم، لأنها توفر التراخيص المصرفية لعدد من أكبر البنوك في العالم وصناديق التحوط وشركات التأمين. وقد طُرح دولار هذه الجزر عام 1972 بديلاً للدولار الجامايكي، وأصبح من بين أقوى العملات في العالم.

8 – اليورو (1.1 دولار)

إنه العملة الأساسية للاتحاد الأوروبي، واعتُمد في 1 يناير/كانون الثاني 1999، ليحمل لقب العملة الاحتياطية العالمية الثانية، وهو العملة الرسمية في 19 دولة تشكل “منطقة اليورو” من أصل 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقد بدأ تداول هذه العملة في البدايلة على شكل شيكات سياحية وتحويلات مصرفية إلكترونية، قبل ظهور الأوراق النقدية والعملات المعدنية بعد بضع سنوات، وتحديداً عام 2002. وكان الهدف من عملة اليورو زيادة الترابط الاقتصادي والتجاري بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين يختارون اعتماده.

9 – الفرنك السويسري (1.01 دولار)

هو العملة الرسمية لـسويسرا وليختنشتاين، ولا يزال في المرتبة التاسعة ضمن القائمة لسبب وجيه، هو أنّ سويسرا هي واحدة من أغنى البلدان في العالم ولديها سجل حافل في الأعمال المصرفية والتمويل. كما أن وجود بعض السياسات النقدية الأكثر صرامة في العالم وأدنى مستويات الديون، جذب العديد من المستثمرين للنظر إلى الفرنك السويسري على أنه “رهان آمن”، فاختار المستثمرون تخزين بعض ثرواتهم بالعملة الرسمية لسويسرا. كما يُعرف الفرنك بكونه سادس أكثر العملات تداولاً في العالم، ومن المتوقع أن يحتفظ بقيمته في المستقبل المنظور.

10 – الدولار الأميركي

هو عملة الولايات المتحدة والأكثر تداولاً واستخداماً على مستوى العالم، ويحمل لقب العملة الاحتياطية الأولى في العالم وتحتفظ به المصارف المركزية والتجارية في جميع أنحاء العالم.

العربي الجديد