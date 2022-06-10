بالصور والفيديو: زغاريد وذخيرة في زفة رقية بعد علاجها وماذا قال معز محمد شريف والمتابعون





بعد فترة علاجية امتدت لشهرين، خرجت السيدة رقية وهي في أتم الصحة والعافية بعد أن تابع حالتها مئات الآلاف من المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي داخل وخارج السودان.

وفي مشهد احتفالي تم زف السيدة رقية إلى منزل ذويها حيث استقبلت بالذخيرة والزغاريد ودموع الفرح، معلنة انتهاء فترة علاجية ناجحة شارك في تنفيذها مجموعة من الخيرين في المجتمع.

وقال الأستاذ معز محمد شريف لكوش نيوز بأنه بمجرد أن تم عرض حالة رقية على صفحته في تطبيق التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدافع عدد كبير من أبناء هذا السودان الجميل وتكفلوا بنفقات وترتيبات العلاج، والذي استمر زهاء الشهرين، وكانت النتيجة أن أكمل الله على السيدة رقية نعمة الشفاء والعافية، موجهاً شكره لكل من ساهم في هذا العمل الخيري الجليل.

واشتهر الأستاذ معز محمد شريف بتبنيه لمبادرات ضخمة في علاج وقضاء حاجات العديد من الحالات للأفراد والأسر، وكان من أبرزها حالة رماح مدني صاحب الترند المشهور “كلك واري اللو”.



وبعد أن تم نشر صور وفيديو زفة السيدة رقية بعد العلاج وهي في رفقة أهلها ضمن مبادرة “عوافي وسلامتك”، أصيب العديد من المتابعين بالذهول، وعبروا عن فرحتهم بهذا المجهود الجبار الذي قاده الأستاذ معز، وكتبوا معلقين على صفحته مشيدين وداعين له ولكل من قدم جهده في هذا الإنجاز، وقال بعض المتابعين بأن هذا هو طبع الشعب السوداني الأصيل.

الخرطوم “كوش نيوز”

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