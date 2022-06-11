شاهد ردة فعل أم سودانية فاجأتها ابنتها بالتقديم لها للحج بعد أن ادخرت من دخلها لفترة طويلة





وثق مقطع فيديو ردة فعل أم سودانية مؤثرة، فاجأتها ابنتها بالتقديم لها لحج هذا العام، بعد أن ادخرت من دخلها من عائد عمل خاص لفترة طويلة.

وأظهر المقطع لحظة إبلاغ الأم بإكمال إجراءاتها لحج هذا العام، في مشهد مؤثر ذرفت له الدموع، وسجدت الأم سجدة شكر باكية من الفرحة.



يُذكر أن الأم “منى الحاج” امرأة سودانية مكافحة أصيلة نبيلة وشامخة، عوض الله صبرها خيراً، على يد ابنتها البارة نون عمر صنوبر.

الخرطوم: (كوش نيوز)