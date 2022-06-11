السعودية.. “الحج والعمرة” توضح أسباب تعذر تسجيل رغبات الحج لدى بعض الأشخاص





ردت وزارة الحج والعمرة، على استفسارات بشأن أسباب تعذر تسجيل رغبات الحج وظهور رسالتي “خطأ”، و”الهوية مسجلة مسبقاً” عند التسجيل.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب لتجنب ظهور رسالة “خطأ” عند التسجيل أن يكون رقم الهوية أو تاريخ الميلاد مطابقين للمعلومات المُسجلة لدى وزارة الداخلية، مبينة أنه لقبول إدخال تاريخ الميلاد إن كان المُسجل مواطناً يجب أن يستخدم التاريخ الهجري، أما إذا كان مقيماً فيستخدم التاريخين الهجري أو الميلادي.

وبيّنت أنه يجب ألا يكون صاحب الهوية مسجلاً في رغبة حج أخرى مع شخص آخر حتى لا تظهر رسالة “الهوية مسجلة مسبقاً”، موضحةً أنه يتطلب التسجيل في رغبة حج منفصلة أو كمرافق إلغاء الطلب السابق.

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