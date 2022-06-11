هل يمكن اصطحاب الأطفال إلى الحج دون تصريح؟ “الحج” تجيب





نشرت وزارة الحج والعمرة أبرز الأسئلة الشائعة مع الإجابة عنها عبر حسابها الرسمي في تويتر.

وحول إمكانية التقديم في حساب مستقل، والتقديم أيضًا كمرافق، قالت الوزارة: يمكن للمتقدم الرئيس إضافة 15 مرافقًا، علمًا أنه لا يمكن للمستفيد “المتقدم الرئيس أو المرافق الذي تمت إضافته” تقديم أكثر من طلب تسجيل للحج.

وردًّا على سؤال: عند التسجيل للحج أحاول إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد لكن في كل مرة يظهر لي خطأ، ما هو السبب؟ أجابت الوزارة: رقم الهوية أو تاريخ الميلاد يجب أن يكونا مطابقين للمعلومات المسجلة لدى وزارة الداخلية، ولقبول إدخال تاريخ الميلاد: إن كان المسجل مواطنًا يجب أن يستخدم التاريخ الهجري، أما إذا كان مقيمًا فيستخدم التاريخ الهجري أو الميلادي.

وبخصوص إمكانية حذف رغبة الحج لتتم الإضافة كمرافق في تسجيل آخر، أكدت الوزارة أن الخدمة فعالة وبالإمكان الحذف.

وردًّا على سؤال: لماذا في كل مرة أحاول تسجيل رغبة حج تظهر لي رسالة “الهوية مسجلة مسبقًا”؟ قالت “الحج”: يجب أن لا يكون صاحب الهوية مسجلًا في رغبة حج أخرى مع شخص آخر، وليتم التسجيل في رغبة حج منفصلة أو كمرافق يتوجب إلغاء الطلب السابق.

وحول ما إذا كان يشترط التحصين قبل التسجيل؟ أم بالإمكان أخذ الجرعة بعد القبول وقبل أداء الحج، أوضحت الوزارة أنه يشترط استكمال التحصين بأحد لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة قبل تسجيل رغبة أداء الحج.

وفيما يلي بقية الأسئلة وإجابات الوزارة:

Q- كيف بإمكاني إضافة مرافق كمحرم لي في الحج؟

* يمكن للمتقدم الرئيسي للحج إضافة مرافق وتعيينه كمحرم، بشرط أن لم يسبق له الحج خلال الـ5 سنوات السابقة.

Q- هل يمكنني التقديم للحج وقد سبق لي أداء الفريضة من قبل؟

* الأولوية في التسجيل للحج هي لمن لم يسبق له أداء الفريضة مسبقًا، وبإمكان المحرم مرافقة المتقدم الرئيسي بشرط أن لم يسبق له الحج خلال الـ5 سنوات السابقة.

Q- هل يمكن اصطحاب الأطفال إلى الحج بدون تصريح؟

* بإمكان كافة الفئات العمرية أقل من 65 عامًا التقديم للحج بشرط استكمال التحصين بأحد لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة.

Q- هل يمكن التسجيل في الحج لحاملي التأشيرات المختلفة “زيارة/ سياحة/ عمل”.

* لا يمكن للراغبين بالحج من داخل المملكة تأدية مناسك الحج إلا في حال توفر تأشيرة مخصصة للحج.

صحيفة سبق