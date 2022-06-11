تفاصيل إعاشة الحجاج لهذا العام





تتنافس نحو 185 شركة ومؤسسة إعاشة في حج هذا العام لتقديم 15 مليون وجبة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وفق ما أوضح رئيس طائفة متعهدي التغذية والإعاشة بمكة المكرمة أحمد الشريف لـ”العربية.نت”، الذي أكد أن هناك وجبات مكملة أخرى لطبق الحاج من الوجبات الخفيفة والعصائر والألبان والمياه والفواكه الطازجة، والمشروبات الساخنة والباردة، وذلك خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة.

وقال إنه قد تم تأهيل نحو 185 شركة ومؤسسة إعاشة من قبل أمانة العاصمة المقدسة، وما زال التأهيل مستمرا لخلق بيئة تنافسية لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن في حج هذا العام، حيث ستقدم هذه الشركات للحجاج ثلاث وجبات رئيسية، وتتخللها وجبات خفيفة خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن الوجبات متنوعة حسب رغبات الحجاج، ويشترط أن تكون آمنة، كما يتم إعدادها وتقديمها وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة العاصمة المقدسة.

كما أضاف “يوجد في السعودية 5 مصانع للوجبات مسبقة التجهيز، وهي تتمتع بإمكانات متطورة وبأحدث الأجهزة والآليات، وخلال موسم الحج سيكون هناك مركبات مخصصة لنقل الطعام الجاف والمبرد والمجمد من شركات الإعاشة إلى المخيمات في المشاعر المقدسة، كما يتم تركيب أجهزة تتبع للمركبات التي تنقل الطعام للحجاج، بالإضافة إلى أن هناك أجهزة قياس لدرجات الحرارة لعربات نقل الطعام، وربطها بمركز معلومات الإعاشة”.

وتابع: “يعمل على تجهيز ونقل الوجبات كوادر بشرية، وذلك للقيام بزيارات ميدانية لمقار متعهدي الإعاشة ومتابعتهم بالمشاعر المقدسة وتعقيمها خلال الحج، لاسيما أن خدمة الإعاشة من الخدمات الأساسية التي تلامس صحة وسلامة الحاج”.

ولفت إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذل من كافة القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، تقوم بتطبيق البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية لكي ينعم حجاج بيت الله بحج آمن صحي يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، ونؤكد بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالغ لراحة حجاج بيت الله الحرام طيلة فترة رحلة الحاج الإيمانية.

من جهته، أوضح المهندس خالد سندي مساعد أمين العاصمة المقدسة للحج والعمرة، أن الأمانة هيأت عددا من الفرق واللجان للقيام بمراقبة متعهدي الإعاشة والرقابة الميدانية على مدار الساعة، كما تم تجهيز مختبرات حديثة متنقلة وبتقنيات عالية، للقيام بتحليل عينات الأغذية والمياه، وإصدار نتائج الفحص بشكل سريع، وإجراء التحاليل المخبرية لجميع عينات المواد الغذائية أولا بأول، ومصادرة المواد التالفة.

العربية