يخفي 36 قرصاً مخدراً في ربطة عنق





ضبطت السلطات الأمنية في مصر 36 قرصاً مخدراً أخفاها أحد المسافرين في ربطة عنق (كرافتة).

وتمكن ضباط مباحث الشرطة، اليوم، من ضبط المسافر في مطار سوهاج الدولي، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود محضر أحوال قسم شرطة مطار سوهاج الدولي، يتضمن ضبط مصطفى. هـ. ع «44 سنة – عامل» ويقيم بدائرة المركز، أثناء إنهاء إجراءات سفره، وبحوزته 36 قرص لعقار «التامول» المخدر مجزأة ومقسمة إلى أنصاف وأرباع أقراص، ومخبأة داخل البطانة الداخلية لـ6 ربطات عنق «كرافتة»، وجاكت بدلة بحقيبة ضمن أمتعته.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المضبوطات بقصد التعاطي، وحُرِّر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

البيان