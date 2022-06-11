شاهد بالفيديو.. (بالجدلة السودانية) فاصل رقص مُثير بين المودل “آية آفرو” والمطربة “ندى القلعة” يحصد آلاف التعليقات





حصد فاصل رقص مُثير بين عارضة الأزياء والراقصة والسودانية “آية آفرو” مع أنغام المطربة “ندى القلعة” آلاف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت المودل المثيرة للجدل آية آفرو، على خشبة المسرح ترافقها أخرى، في فاصل رقص مثير، بالجدلة السودانية، أشعل تفاعل الحضور.



وانتقد البعض تفشي ظاهرة الرقص في الآونة الأخيرة بالسودان، للحد الذي وصل لامتهانها بشكل أشبه بما يدور في دول مجاورة.

الخرطوم: (كوش نيوز)