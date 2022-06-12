شاهد بالفيديو.. فتاة أريترية من أصول تركية “تردم” الناشط السوداني فائز الطليح..تصفه بأقبح الصفات وتطالبه بحلق (الشنب) بعد جلوسه في “الحفرة”





تصدر مقطع فيديو لفتاة أجنبية ظهرت من خلاله وهي تنتقد “تردم” المؤثر السوداني المعروف فائز الطليح قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد هاجمت الفتاة التركية من جهة أبيها وأريترية من جهة والدتها حسبما ذكرت الناشط المعروف وذلك في أعقاب ظهوره في مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً وهو يجلس على حفرة.

كما طالبته بحلاقة “الشنب” الكبير الذي اشتهر به في بداياته وهو يرتشف “مديدة الحلبة” المشهورة في السودان.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين