شاهد بالفيديو.. راعي سوداني مقيم بالسعودية يحكي طرفة حدثت له مع نجل كفيله الصغير جعلت دموع رواد مواقع التواصل تنهمر بالضحك





روى راعي سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية قصة في شكل طرفة حدثت له مع نجل كفيله الطفل الصغير جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يضحكون حتى سالت دموعهم حسبما كتبوا في تعليقاتهم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قال الراعي الشاب وهو يتحدث بتصالح كبير مع نفسه أنه صباح اليوم دردش مع نجل كفيله الصغير.

وتابع: وسألته إذا ربنا أعطاك الجنة مين بدك تشوف هناك؟ أجابني أبي وأمي وأخواني وأنت والغنم, ثم سألته لماذا نذهب بالغنم؟ فأجابني عشان انت تسرح بها هناك.

وأضاف ضاحكاً: الطرفة لم تنتهي شرحت له النعيم الموجود في الجنة, وقلت له كيف لي أنا أرعى الأغنام هناك, ليجيبني (ما عليك سنزود لك الراتب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين