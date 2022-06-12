شاهد بالفيديو: مالك عقار يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف عن اسمه الحقيقي لأول مرة





كشف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، مالك عقار عن اسمه الحقيقي لأول مرة عبر قناة البلد الفضائية خلال لقاء اجري معه ليتفاجأ رواد مواقع التواصل من ذكر اسمه والإفصاح عنه بعدما عرفه الكل باسم مالك عقار.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز )فقد ذكر عقار إنه عندما كان بالمدرسة اصتصعب على الأستاذ كتابة اسمه “نجوفا” فابدله بمالك عقار وعليه أصبح مشتهرا بذلك الإسم حيث قال” انا ذاتي صدقت ومعترف باسمي مالك عقار “.

الخرطوم:(كوش نيوز)