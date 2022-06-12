شاهد بالفيديو: أشعلت الميديا برقصها المثير.. سودانية تكشف عن مناطق حساسه من جسمها خلال فاصل رقص ومعلقين ” الجات السودان تختاهو “





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله فتاة سودانية قدمت فاصلا من الرقص المثير في فيديو على تيك توك وانتشر على مواقع التواصل المختلفة.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز )فقد ظهرت الفتاة في الفيديو وهي تتمايل رقصا وكاشفة عن مناطق حساسة من جسمها لتشغل منصات التواصل عقب مشاهدتهم لها وهي بتلك الهيئة حيث كتب معلقون ساخرون ” الجات السودان تختاهو”

الخرطوم:(كوش نيوز)