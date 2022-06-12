أهم المعلومات التي عليك معرفتها حول تعويض إصابات العمل في السعودية





عرَّفَتْ مؤسسة التأمينات الاجتماعية إصابة العمل بأنها كل إصابة تلحق بالعامل المشترك في النظام بسبب العمل أو في أثنائه، وكذلك الإصابات الناتجة عن التنقل من وإلى مكان العمل، وفي هذا المقال سنبين الأمور التي تتعلق بموضوع تعويض إصابات العمل في السعودية، وغيرها من المسائل التي لها علاقة بالموضوع.

معايير اعتبار إصابة العمل

وفقا للوائح نظام الأخطار المهنية، فإنه يتم صرف تعويض للمشترك المسجل كإصابة عمل مع العلم أن النظام يعتبر الحالات الآتية إصابات عمل فقط، وهي:

جميع الحوادث التي تقع للعامل في عمله أو بسبب عمله.

الحادث الذي يعترض للعامل في طريق تنقله من العمل إلى مكان سكنه الذي يتناول فيه طعامه أو العكس، وكذلك من وإلى المسجد.

الحوادث التي تحصل في أثناء تنقلات العامل للقيام بمهمة لها علاقة بالعمل.

الأمراض التي يتضح وفق تقرير طبي أن سبب الإصابة بها هو العمل.

الإصابة بالأمراض المهنية المحددة مسبقا في جدول الأمراض المهنية.

كم مبلغ تعويض إصابات العمل في السعودية؟

يتم صرف بدل إصابة عمل للعامل الذي تعرض إلى إصابة عمل وذلك حسب الأجر المسجل في التأمينات، ويكون على النحو الآتي:

يعوض العامل المسجل ضمن إصابات العمل بنسبة 75% من قيمة أجره الأساسي وذلك في الحالات التي تتكفل مؤسسة التأمينات العامة بتكاليف علاجه.

يتم دفع ما نسبته 100% من قيمة الأجر الشهري للعامل المصاب الذي يتم وضعه في إجازة حتى يتماثل للشفاء، أو يظهر أن حالته تطورت إلى عجز جزئي.

مع العلم أن الاشتراك في تأمين الأخطار المهنية يكون إلزاميا ويتحمل صاحب العمل وفقا للقانون دفع نسبة الاشتراك المقدرة باثنين في المئة من إجمالي الراتب الأساسي للعامل.

طريقة احتساب متوسط الأجر الشهري للعامل المصاب

يتم احتساب متوسط الأجور للعامل المصاب، من خلال أخذ ثلث مجموع راتب الثلاثة أشهر التي سبقت شهر الإصابة.

أمور أخرى يشملها نظام تعويض إصابات العمل

بالإضافة إلى ما ذكرناه في الفقرة السابقة من نسبة التعويض المترتب على إصابة العمل، فإن نظام الأخطار المهنية وإصابات العمل قد أوضح العديد من المسائل التي منها:

تتحمل مؤسسة التأمينات العامة تكاليف ونفقات علاج العامل الذي تعرض إلى إصابة عمل، بمعنى أن صاحب العمل ليس مطلوبا منه الدفع إلى العامل بل إنه بمجرد الإبلاغ عن إصابة العمل والتحقق من الأمر، تتحول المسؤولية كاملة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

إذا كانت حالة العامل تتطلب نقلا إلى محل إقامته، كأن يكون أصيب بعجز كلي أو تقرر أنه يحتاج إلى مرافق فترة طويلة، فإن المؤسسة العامة للتأمينات تتحمل تكاليف نقل العامل المصاب إلى مكان إقامته.

يمكن للعامل المشترك طلب صرف معاش تقاعد مبكر إذا كانت له فترة اشتراك لا تقل عن 300 شهر.

في حالة تماثل العامل المصاب للشفاء بنسبة 100%، فإنه يصرف له مبلغ بنسبة 100% من متوسط أجور آخر ثلاثة أشهر قبل الإصابة.

يتم إضافة 50% من قيمة المصروف الشهري السابق بحد أقصى 3500 ريال على بند بدل إعانة، وذلك مشروط بموافقة اللجنة الطبية المختصة.

على العامل المصاب إصابة عمل أن يتقيد بالمراكز الصحية التي تحددها مؤسسة التأمينات، ويسمح ضمن نطاقات محدودة اللجوء إلى مراكز أخرى حسب ظروف الحالة.

تدفع التأمينات لصاحب العمل بدلا عن مصروفات العلاج التي قام بدفعها للعامل لحظة إصابته وقبل نقله إلى مركز صحي معتمد من المؤسسة، وكذلك قبل تسجيله ضمن حالات إصابات العمل، بشرط أن يتم التبليغ عن ذلك مع إرفاق الفواتير خلال اثنتين وسبعين ساعة فقط.

يوقف صرف بدل العلاج اليومي للمصاب بإصابة عمل في حالة ثبوت مخالفته التعليمات الطبية، أو أنه رفض إجراء الفحوص الاطمئنانية على حالته.

إذا جرى معالجة العامل في موقع عمله مباشرة ينبغي أيضا إبلاغ هيئة التأمينات بأن العامل تعرض إلى إصابة وجرى معالجته في المنشأة على الفور.

في حالة تعرض المشترك لإصابة عمل وتم التأكد من ذلك فإن التأمينات تتحمل كافة التعويضات وعدم تحمل صاحب العمل أي تكاليف أو تعويضات حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) May 29, 2019

شرط اعتماد إصابة العامل إصابة عمل

ذكرنا في بداية المقال المعايير التي تدلل على وجود إصابة العمل، لكن الشرط الأساسي أيضا أن يكون العامل مشتركا في التأمينات الاجتماعية، وهذا الاشتراك صراحة ليس أمرا اختياريا على العامل بل إنه من متطلبات العمل التي يجب على صاحب العمل أن يوفرها لعماله، وإن أي تأخير في تسجيل العمال على نظام التأمينات يعتبر مخاطرة قانونية.

أنواع تعويضات إصابات العمل

فسَّرَ قانونُ الأخطار المهنية أنواع التعويض الذي يتلقاه العامل المصاب إصابة عمل بأنه يندرج تحت نوعين اثنين، هما:

التعويض العيني المتمثل في الرعاية الطبية التي يتلقاها المصاب.

تعويض نقدي يتمثل في البدلات اليومية، والعائدات الشهرية ومنحة عائلة المصاب الذي توفي.

تعويض إصابة العمل لغير السعوديين

يقتصر نظام الأخطار المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على السعوديين فقط، أما بالنسبة للعمال غير السعوديين فإنه يصرف لهم تعويض مرة واحدة فقط وذلك وفق عدة اعتبارات، وهي:

في حالة إصابة العامل في أثناء عمله وتسبب تلك الإصابة بعجز كلي للعامل بنسبة 100%، فإنه يصرف له تعويض لمرة واحدة ويتم احتساب قيمته عن طريق ضرب قيمة الأجر الشهري للعامل في 84 شهر، بشرط ألا يزيد المجموع على 330 ألف ريال، فمثلا لو كان راتب أحد العاملين 5000 ريال، فإن قيمة تعويضه في حالة عجزه الكامل تكون 5000*84= 420 ألف ريال، وعلى هذا الأساس يتم دفع الحد الأعلى لقيمة التعويض وهي 330000 فقط.

إذا ثبت بالتقرير الطبي أنَّ نسبة العجز للعامل المصاب من 50-99% أي عجزا جزئيا، فإنه يتم صرف تعويض بحد أقصى 1650000 ريال، التعويض عن طريق ضرب العائد الشهري في نسبة العجز في 60 شهرا، فمثلا لو كانت نسبة عجز عامل راتبه 2000 ريال هي 55%، فإن قيمة التعويض عن الإصابة تكون (2000*55%*60) = 66000 ريال.

إذا توفي العامل غير السعودي بسبب إصابة عمل، فإنه يصرف لورثته تعويض بقيمة راتبه الشهري مضروبا في 84 شهرا، مع مراعاة توزيع المبلغ بالتساوي فيما بينهم.

متى يصرف تعويض إصابات العمل؟

أعلنت التأمينات العامة بأن تعويضات إصابات العمل يتم صرفها بصورة شهرية لمستحقيها مع بداية كل شهر ميلادي.

حالات استحقاق عائلة العامل مبالغ التعويض

توجد حالات عديدة يستحق فيها أفراد عائلة العامل المصاب دفعات نقدية سواء كانت بصورة شهرية أم على شكل دفعة واحدة، وذلك في الأحوال الآتية:

إذا توفي المشترك في التأمينات نتيجة إصابة عمل.

وفاة العامل بعد إصابته بعجز كلي أو جزئي.

عند وفاة المصاب قبل استقرار حالته التي أصيب بها في أثناء العمل.

في حالة وفاة العامل بسبب انتكاسة طبية ناتجة عن إصابة عمل.

الإبلاغ عن إصابة عمل

يقع على عاتق صاحب العمل الإبلاغ فورا عن إصابات العمل لديه، ويتم ذلك بشكل إلكتروني عن طريق الخطوات الآتية:

سجل الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

اختر خدمات أصحاب العمل.

تسجيل الدخول ببيانات الدخول.

النقر على شاشة الإشعار بتفاصيل الإصابة.

إدخال رقم المشترك، أو رقم الجواز، أو رقم الهوية.

اختر اسم الشخص العامل المراد تسجيل إصابته.

إدخال تاريخ الإصابة ووقتها، وكذلك تاريخ التوقف عن العمل وطبيعة النشاط.

الموافقة على ما سبق.

التأكد من بيانات الاتصال أو تحديثها.

الضغط على زر (صحيح).

ثم بعد ذلك انقر على إرسال.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن تعويض إصابات العمل في السعودية.

مزمز