السودان.. جامعة تطبّق أكبر عقوبة للتدخين





تقول الجامعة إنّ الخطوة من أجلّ الصحة وصحة الآخرين، وإنّها رفعت شعار” جامعة بلا تدخين”.

أعلنت جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في السودان، عن عقوبات صارمة تّجاه كلّ طالبٍ يضبط يدّخن، أو يتعاطى الصعوط، تصل الفصل.

وقالت الجامعة في منشور لها، إنّ الطالب أو الطالبة الذي يضبط يدّخن أو يتعاطى الصعوط لأوّل مرة، يكتب تعهّد بعدم التدخين أو تعاطى الصعوط مرة أخرى أمام ولي أمره أو من ينوب عنه.

وأشارت إلى أنّ الطالب أو الطالبة الذي يضبط يدّخن للمرة الثانية يدفع غرامة مالية لا تتجاوز 50.000 جنيه مع إخطار ولي الأمر.

وأوضحت أنّ الطالب الذي يضبط للمرة الثالثة يدفع غرامة مالية لا تتجاوز 100.000 جنيه.

وكشفت الجامعة عن أنّ الغرامة ستسدّد في ظرف 72 ساعة، وأنّ العائد المالي من هذه الغرامات تودع في الصندوق الاجتماعي لدعم الطلاب المعسرين حسب الحاجة وعلى الأسس والضوابط المقترحة من لجنة الصندوق.

باج نيوز