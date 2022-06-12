مدير الرقابة البحرية: من المُرجّح أن تكون الحمولة الزائدة من أسباب غرق الباخرة





جنحت الباخرة (البدري 1) على المربط رقم (7) بميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن، وغرقت بالمربط وعلى متنها 15857 رأساً من صادرات الضأن.

وقال مسؤول خطة تأمين الموانئ، محمد عبد الحفيظ، إن الباخرة بعد أن طلبت المُغادرة والإذن بالإبحار بعد اكتمال إجراءاتها لاحظ المرشد ميلاناً بمقدار 30 درجة ناحية اليمين وعند وصولنا إلى الرصيف وجد الميلان قد بلغ 45 درجة وفشلت كل مُحاولات الإنقاذ وغرقت الباخرة في الرصيف وتم إنقاذ الطاقم ولا خسائر في الأرواح.

في وقتٍ، رجّح فيه مدير إدارة الرقابة البحرية بهيئة الموانئ البحرية إسلام بابكر أبو درق، أن تعود أسباب الغرق للحمولة الزائدة أو سُوء توزيع البضائع داخل الباخرة، وربما يكون السبب قاهراً وخارجاً عن الإرادة.

صحيفة السوداني