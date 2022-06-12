في حالة نادرة آلام المخاض تداهم طالبة لحظة توزيع أوراق أسئلة امتحانات الشهادة السودانية





شهد مركز امتحانات بمدرسة العكد الثانوية شمال الدامر حالة نادرة حيث داهمت آلام المخاض الطالبة زينب العاقب إبر اهيم (19) عاماً، لحظة توزيع أوراق أسئلة امتحانات الشهادة السودانية، وتم اسعافها ووضوعها فعليا لطفلتها الثانية.

وأكدت الأسرة بان اصرار ابنتهم ورغبتها في مواصلة أداء الامتحان قابلته إدارة مركزها بابتعاث لجنة مراقبة كاملة من المعلمات لتمكين الطالبة من أداء الامتحان ووسط حراسة شرطية، لتكمل اجوبة الامتحان وسط تهنئة من الأسرة.

الدامر: (كوش نيوز)