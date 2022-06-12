«غوغل» تصلح مشكلة تقنية مؤرقة





كشفت شركة «غوغل» أنها تمكنت من إصلاح مشكلة تقنية مؤرقة.

وأوضحت أنه تمت معالجة مشكلة كانت في إصدارها التجريبي «بيتا» لنظام تشغيل «أندرويد 13»، وذلك حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري نقلاً عن موقع «جي إس إم آرينا» التقني المتخصص.

وٌالت إنها طرحت تحديثاً جديداً لإصدارها التجريبي بعد يومين من طرحه تقريباً لإصلاح مشكلة واحدة.

وأشارت إلى أن الإصدار التجريبي الأول للنظام شهد اختفاء تطبيق «أندرويد فيدباك» لمعرفة ردود فعل المستخدم على التقنيات الجديدة، وهو ما يعتبر عنصراً أساسياً في اختبار النظام.

ويتوافر «أندرويد 13 بيتا» على أجهزة بيكسل المتوافقة معه مثل «بيكسل 4»، و«بيكسل 4 إكس إل»”، و«بيكسل 4 إيه»، و«بيكسل 4 إيه 5 جي»، و«بيكسل 5»، و«بيكسل 5 إيه»، و«بيكسل 6»، و«بيكسل 6 برو».

البيان