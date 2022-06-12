بالصورة.. الفنانة “ندى القلعة” تعلن عن رغبتها في شراء ببغاء إفريقي يقدر بأكثر من 2 مليار ومتابعيها يقابلون طلبها بموجة من الطُرفة والسخرية





أعلنت الفنانة السودانية “ندى القلعة”عن رغبتها في شراء ببغاء الكاسكو الإفريقي يقدر بنحو 3.500 ألف دولار، مايعادل أكثر من 2 مليار جنيه سوداني، فيما قابل متابعيها طلبها بموجة من الطُرفة والسخرية.

ونشرت “القلعة” على صفحتها بفيسبوك: مساء الخير ياغالين بسأل من زول ببيع ببغاء الكيساكو الإفريقي، ياريت لو زول بعرف يراسل الخاص وشكراً.



وجاءت التعليقات من مهاد عصام (ما دايرة ليك خدامة)، فيما علق آخر (ود ابرق بحالة جيدة ينفع؟)، وأضاف آخر: (ما دايره واحد يراعي ليك الببغاء).

ويُعرف الببغاء الزنجباري الأفريقي الرمادي، (الكاسكو) بأنه الأكثر شهرة بين طيور الببغاوات، وهو ببغاء (متكلم) يحاكي الأصوات، يصل سعره بحسب مزادات على الانترنت إلى 3.500 دولار أمريكي.

الخرطوم: (كوش نيوز)